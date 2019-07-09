Lüks cip bariyerle istinat duvarı arasına sıkıştı: 3 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sürücünün hakimiyetini kaybettiği lüks cip bariyerle istinat duvarı arasına sıkıştı. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza Sabah saatlerinde Tosya D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samsun'dan İstanbul istikametine gitmekte olan Kamil G. idaresindeki 34 UM 665 plakalı cip, bir anda sürücünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki çelik bariyerleri aşarak bariyerle istinat duvarı arasında sıkıştı. Kaza yapan araçta H.G. (57), T.İ. (34) ve M.İ. (6) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Tosya Devlet Hastanesine sevk edildi. Olay yerine gelen güvenlik ekiplerince trafik kontrol altına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.