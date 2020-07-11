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Maden ocağı çalışanı korona virüs nedeniyle öldü

Kastamonu’nun Küre ilçesinde özel bir maden ocağında vardiya şoförlüğü yapan Yaşar Güleryüz, korona virüsten nedeni ile hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde özel bir maden ocağında vardiya şoförlüğü yapan Yaşar Güleryüz, korona virüsten nedeni ile hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Küre'de özel bir maden ocağında vardiya şoförlüğü yapan Yaşar Güleryüz, 27 Haziran'da rahatsızlanması sonucu Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan kontrollerde Güleryüz'ün korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Tedavi altına alınan Yaşar Güleryüz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Öte yandan, Güleryüz ile temas halinde olduğu belirlenen 8 maden işçi karantinaya alındı.

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