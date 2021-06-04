Makaslayan tır yolu trafiğe kapattı

Edinilen bilgiye göre, Azdavay-Pınarbaşı karayolu üzerinde seyir halindeki tomruk yüklü tır, makas kesmesi sonucu yolda kaldı. Tırın dorsesi yola saplanırken trafik ise durdu. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Çalışmanın ardından makas kesen tır, bulunduğu yerden kaldırılarak Azdavay-Pınarbaşı karayolunda trafik yeniden sağlandı. Yaşanan olayda yaralanan ise olmadı.