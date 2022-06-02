Manavı kütüphaneye çevirdi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir işletmeci, manav dükkanını kütüphaneye çevirdi. Manavdan alışveriş yapan müşteriler, ipe asılı şekilde duran kitaplardan da alıp okuyabiliyor.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde manav olarak işyeri işleten Sefa Sefer, okuma alışkanlığını arttırmak amacıyla kitap okuma projesi başlattı. Kitap okumaya dikkat çekmek için projeyi hayata geçiren Sefa Sefer, manav dükkanını kitaplarla süsledi. Manavdan alışveriş yapan müşterilerinin okumak istediği kitapları talep etmesi üzerine hediye eden Sefa Sefer, müşterilerinin okuduğu kitapları geri getirmeleri durumunda başka bir kitap ile de değiştirerek vatandaşlara okuma alışkanlığını kazandırmayı hedefliyor.

“Vatandaşlara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için bu projeyi başlattık”

Manavı mini bir kütüphaneye çevirdiklerini söyleyen Yılmaz Kartal, “Biz, Sefa arkadaşımızla birlikte bu projeyi düşünüp hayata geçirdik. Vatandaşlarımıza hem kitap okuma hem kültürünü ve bilgisini yükseltme amacıyla kitapları manav dükkanımızda astık. Bu projeyi nasip olursa daha da ilerletmeye çalışacağız. Farklı düşüncelerimizde bulunuyor. Kitaplarımızı müşterilerimiz dükkanımızdan alıyor, okuyup geri getiriyor. Dilerse yerine başka bir kitapta alabiliyor” dedi.

Manav dükkanını kitaplarla süsleyen Sefa Sefer ise, “Ben kitap okumayı seven bir insanım, uzun zamandır kitap okumaya dikkat çekmek için bir proje düşünüyordum. Daha sonra bu proje aklıma geldi ve Oğuz Atay gibi birçok çeşitte kitap aldım. Daha sonra aldığım bu kitapları iş yerimin raflarına tek tek poşet içerine koyarak iş yerimin raflarına astım. İşyerime gelen müşterim bu kitapları raflarda görünce şaşkınlık içerisinde bana manav dükkanında bu kadar çok kitabın neden olduğunu sordular. Bizler okumaya dikkat çekmek için böyle bir proje hazırladığımızı söylüyoruz. Gelen müşterimize kitap okur musunuz diye sorarak müşterilerimize okumaları için kitap hediye ediyoruz. Müşterilerimizin de kitaplarını okuduktan sonra geri getirmelerini ve dilerlerse bir yenisi daha almalarına imkan sağlıyoruz. Bu sayede hem müşterilerimize hem ilçe halkımıza hem de vatandaşlarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.