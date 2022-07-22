Mantar toplamak için gittiği ormanda kayboldu, 1 gün sonra jandarma ekipleri buldu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan 83 yaşındaki vatandaş, 1 gün sonra jandarma ekipleri tarafından bulundu. Su ve yemek verilen yaşlı adam, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Tosya'nın Kilkuyu köyünde yaşayan 83 yaşındaki M.G., mantar toplamak için dün sabah saatlerinde ormana gitti. Mantar toplarken ormanda ilerleyen M.G. yolunu kaybetti. M.G.'den bir süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine sabah saatlerinde bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı 2 asayiş timi, 1 komando timi, 1 jandarma arama kurtarma timi (JAK), 1 iz takip köpek unsuru ve 1 arama kurtarma köpek ile arama çalışması başlatıldı. Ekipler dronla da ormanı havadan taradı. Yaşlı adamın gidebileceği bölgeyi çembere alan ekipler, köylülerin de aramalara katılmasıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı. Saat 14.00 sıralarında M.G., köyünden 6 kilometre uzakta bir ağaç altında bitkin durumda yatarken buldu. Yaşlı adama ilk müdahale komando timinin sıhhiyeci personeli tarafından yapıldı. Daha sonra su ve yiyecek verilen yaşlı adam, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.