Mantar toplamak için ormana gittiler, park halindeki minibüsleri alev alev yandı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana giden ailenin park halindeki minibüsü bilinmeyen sebeple yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Hoca köyü mevkiinde M.Ç., mantar toplamak için ailesiyle birlikte ormanlık alana gitti. Aile ormanlık alanda mantar toplarken, boş bir araziye park ettikleri minibüs bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın, kısa sürede söndürüldü. Yangında minibüs, kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.