İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MEGİP Protokolü kapsamında 65 kişi istihdam edilecek

Kastamonu İŞKUR, Cide ve Araç ilçesinde MEGİP Protokolü kapsamında 65 kişiye istihdam sağlayacak.



Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Yılmaz Tekstil ve Cide Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında 40 kişilik istihdam garantili protokol imzalandı. Ayrıca Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Araç ilçesinde faaliyet gösteren RMS Tekstil arasında da 25 kişilik istihdam garantili protokol imzalandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.