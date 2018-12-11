MEGİP Protokolü kapsamında 65 kişi istihdam edilecek

Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Yılmaz Tekstil ve Cide Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında 40 kişilik istihdam garantili protokol imzalandı. Ayrıca Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Araç ilçesinde faaliyet gösteren RMS Tekstil arasında da 25 kişilik istihdam garantili protokol imzalandı.