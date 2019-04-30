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Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu, Türkiye üçüncüsü oldu

Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu, İmam Hatip Ortaokulları arası Genç Sesler Musiki yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldu.


Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İmam Hatip Ortaokulları arası Genç Sesler Musiki yarışmasının Türkiye finali İstanbul'da yapıldı. Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, MEB Daire Başkanları ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın da katıldığı yarışmada, Zülal Ertuğral, Medine Doğan, İrem Özdemir, Elanur Külek, Şehri Sena Kumcu'dan oluşan Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu musiki gurubu, Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.


Okul yönetimi, Türkiye üçüncüsü olan öğrencileri ve onları hazırlayan öğretmen ile idarecileri tebrik etti.

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