Merkez Ortaokulu bahçesine spor salonu yapılacak

2019-2020 eğitim öğretim döneminde yeni binasında hizmet veren Merkez Ortaokulu'nun bahçesine spor salonu yapılacak. Salonun yapımını ise Gün Medya Grubu üstlendi.

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gün Medya Grubu arasında spor salonunun yapımı için protokol imzalandı. Önceki hafta açılışı yapılan Merkez Ortaokulu binasının bahçesine spor salonu yapılması için Gün Medya Grubu sponsor oldu. Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında Gün Medya Grubu, Merkez Ortaokulu bahçesine yapılacak olan çelik prefabrik spor salonunun yapım işini üstlendi. Spor salonu tamamlanınca ismine ise Gün Medya Grubu'nun sahibi Cengiz Aygün'ün annesi merhum Hacı Hayriye Aygün'ün isminin verilmesi kararlaştırıldı. Yaklaşık 100 gün sürecek olan inşaat çalışmaları tamamlanınca spor salonunun açılışı gerçekleştirilecek.