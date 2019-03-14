Mermer ocağındaki kazada hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

Karaman'da bir mermer ocağında meydana gelen iş kazası sonrası hayatını kaybeden işçi, Kastamonu'da toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre Karaman'da Taşkale Köyünde bulunan bir mermer ocağında işçi olarak çalışan 39 yaşındaki Ali Rıza Yumrukaya'ya, taş kesmede kullanılan makinenin çelik halatı koparak çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Ali Rıza Yumrukaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Yumrukaya'nın cenazesi, Karaman Devlet Hastanesi'ndeki otopsisinin ardından memleketi Kastamonu'ya getirildi.

Şenpazar ilçesine bağlı Sefer Köyünde getirilen evli ve 4 çocuk babası Ali Rıza Yumrukaya, ikinci namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında aile kabristanlığına defnedildi.