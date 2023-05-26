Metamfetamin ile yakalan şahıs gözaltına alındı

Kastamonu'da yol kontrol sırasında jandarma ekiplerince yapılan aramada metamfetamin ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Kastamonu'nun merkez ilçesi Kıyık köyü mevkiinde yol kontrolü sırasında M.A. isimli şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili M.A. gözaltına alındı.

Şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.