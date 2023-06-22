Metamfetamin ile yakalanan şahıs tutuklandı

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta metamfetaminle yakalanan şahıs gözaltına alındı. Farklı bir suçtan da arandığı belirlenen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Taşköprü karayolu üzerinde yapılan jandarma yol kontrol uygulaması esnasında durdurulan araç içerisinde yolcu olarak bulunan M.B.'nin üstünde arama yapıldı. Aramada şahsın üzerinden bir miktar metamfetamin ile cam düzenek ele geçirildi.

Başka bir suçtan da hakkında 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.