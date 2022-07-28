Metamfetaminle yakalanan şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda metamfetamin ve sentetik ecza hap ele geçirildi. Konuyla alakalı yakalanan 2 şahsa adli işlem yapılırken şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde 2şahsın yapılan üst ve oto aramalarında, farklı miktarlarda metamfetamin maddesi ve sentetik ecza hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şahıs hakkında adli işlem yapılırken şahıslardan 1'i tutuklandı.