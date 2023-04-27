Meteorolojinin uyardığı Kastamonu'da dolu ve sağanak yağış etkili oldu

Meteorolojinin şiddetli sağanak tahmininde bulunduğu ve sarı kodla uyardığı Kastamonu'da dolu ve kuvvetli sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kastamonu için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunarak sarı kod ile uyarmıştı. Sağanak yağış beklenen Kastamonu'da dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 5 dakika süren kuvvetli sağanak ve dolu yağışının ardından bazı cadde ve sokaklarda kısa süreli su birikintisi oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altları ve iş yerlerine sığındı.

Devrekani ilçesinde sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı etkili oldu.