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Metro Coğrafi İşaretler Müdürü Uluşan, Başkan Çatal'ı ziyaret etti

Metro Toptancı Market Meyve Sebze Kategori Coğrafi İşaretler Müdürü Birol Uluşan, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal’ı makamında ziyaret etti.

Metro Toptancı Market Meyve Sebze Kategori Coğrafi İşaretler Müdürü Birol Uluşan, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ı makamında ziyaret etti.


Metro Toptancı Market Meyve Sebze Kategori Coğrafi İşaretler Müdürü ve Taşköprü'nün özü olan Sarımsağına verilen Coğrafi işarette emeği bulunan Birol Uluşan, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkanı Çatal, ilçede vermiş olduğu değerden dolayı Uluşan'a teşekkür ederek plaket takdim etti.


Metro Toptancı Market Meyve Sebze Kategori Coğrafi İşaretler Müdürü Birol Uluşan, misafirperverliğinden dolayı Başkan Çatal'a teşekkürlerini sunarak görevinde başarılar diledi. Ziyarette Orhan Reis Sarımsak Entegre Tesisi sahibi Orhan Reis ve Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Eligüzeloğlu'da Uluşan'a eşlik etti.

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