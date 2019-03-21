MHP, Abana seçim irtibat bürosunu açıldı

Cumhuriyet Partilisi' de, Adalet ve Kalkınma Partilisi' de, Milliyetçi Hareket Partilisi' de” diye konuştu.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan Mahalli İdarelere Seçimlerine 11 gün kala partilerinin çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın ve beraberindeki heyet, Abana İlçesindeki seçim irtibat merkezinin açılışına katıldı. Abana Belediye Başkan Adayı Erhan Özgür için düzenlenen aday tanıtım ve seçim irtibat bürosu açılışında konuşma yapan İl Başkanı Yüksel Aydın, Abana'da tüm siyasi partilerin saygı çerçevesinde bir seçim süreci yaşandığını söyledi. Aydın, “Tüm siyasi partiler ilçelerde, bulundukları kentte milletine hizmet etmek için yarış içindeler. Tabi biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu yarışı her nokta da seviyeli, adabına uygun yürütmeye gayret ediyoruz. Ama bütün ilçeleri dolaştık, bütün ilçelerde bir, iki, üç, dört kere gidişlerimiz oldu. Gördüm ki en huzurlu ilçe Abana. Özellikle bütün siyasi partilere, il ve ilçe başkanlarına, yöneticilerine teşekkür ediyorum. Burada herkes birbirine saygılı. Cumhuriyet Partilisi de, Adalet ve Kalkınma Partilisi de, Milliyetçi Hareket Partilisi de. Bunu hakikaten müşahede etmenin tabiri caizse keyfini yaşıyoruz. Dolayısıyla hep şunu söylüyorum zaten. Yerel yöneticilere de, kamuda ki arkadaşlara da. Şehri huzursuz etmeyelim. Sonuç itibari ile 31 Mart'ta herkes ne yapacağını anlatacak, şehri yönetmek için bir arkadaşımız seçilecek. Bunu farklı değerlendirmelerle, insanımızı huzursuz ederek yapmanın hiç kimseye faydası yok. İnanın bu konu da teksiniz. İlerinizde İnebolu, sıkıntı üstüne sıkıntı. Uyarmamıza rağmen” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi olarak huzursuzluk istemediklerini belirten İl Başkanı Aydın “Sıkıntıları şu, Kastamonu'da her şey koptu gidiyor. Kastamonu Galip Gelecek. Burada olduğu gibi bizde bayraklarımızı, afişlerimizi imkanlarımız ölçüsünde Kastamonu'da da asıyoruz. Onlar kadar, Tahsin Babaş kadar biz yapamıyoruz. Yapamayız da zaten mümkün değil. Emniyet Müdürlüğünün karşısında bir binaya Üç Hilalimizi astık. Bir de Toklu Tepe'ye vericilerin bulunduğu tepe, oraya da bir Türk bayrağı ile bir üç hilal koyduk. Adalet ve Kalkınma Partisinin Merkez ilçe Başkanı Seçim Kuruluna bizi şikayet etmiş. Seçim kurulu da kararı vermiş kaldıracaksınız bunları. Önce inanamadık yani. Bir bayrak, üç hilal insanı niye rahatsız eder? Ama gerçekten rahatsız olmuşlar, biz de kaldırdık. Dedim ki Sayın Merkez İlçe Başkanı hiç kendini yorma Kastamonu'daki hangi üç hilalden rahatsız oluyorsan alayını kaldıracağım. Basın dan da takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Kastamonu insanının gönlünden ben üç hilali kaldıramam. Kastamonu insanının bize olan sevgisine ben müdahale edemem. Kastamonu insanının bizim adayımıza, Galip Hocaya olan ilgisine, sevgisine müdahale edemem ama nerede üç hilalden rahatsızsan olursan söz sana, bir telefonun yetiyor. İşi bu noktaya getirdiler. Kazanma bayrakla falan olmuyor, milletin gönlüne gireceksiniz milletin. Öyle yazıyor ya dokunduk, dokunduk” ifadelerini kullandı.