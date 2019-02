MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: “Bazı iller için bu hafta tekrar görüşeceğiz”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Bu hafta şer ittifakının öne çıktığı illerde iki parti yetkilileri tekrar görüşme yapacak” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Kastamonu İl Başkanlığı tarafından Ünal Düğün Salonu'nda düzenlenen ‘Kastamonu Sevdalıları Buluşuyor' programında MHP'nin bir dava partisi olduğunu belirterek, “Kutlu bir yolun yolcusuyuz. 15 Temmuz sonrasındaki süreci hep birlikte yaşıyor ve görüyoruz. 15 Temmuz'da Ankara'da sadece Devlet Bahçeli vardı. Karargah olarak Ankara'yı tespit etti. Sabaha kadar nöbet tuttuk. Bazıları bekçi demeye kalktı ya bize, evet bekçilik yaptık bu ülke için, bu vatan için. Bu düşünceyle hareket eden Genel Başkanımız ve sizler, bugünkü konumunda Türkiye'yi hangi noktaya getirdiğini uzun uzun anlatmaya gerek yok. 15 Temmuz'daki kararlı duruşumuz, 15 Temmuz'dan sonraki Cumhur İttifakı dediğimiz ruhu oluşturdu. Çünkü 15 Temmuz'da yapılmak istenilen Türkiye Cumhuriyeti devletinin ortadan kaldırılmasının istenmesiymiş, miş diyorum çünkü daha sonraki gelişmeler ve FETÖ soruşturmalarında ortaya çıkan ifadeler 15 Temmuz kalkışmasının sıradan bir hareket olmadığını gösteriyor bizlere” dedi.

“Milletimiz 31 Mart'ta sandığa giderken bizim fedakarlığımızı görecektir”

MHP'nin siyasi ekseninden, fikri ekseninden, davasından sapmaksızın politik bazı tedbirler aldığını vurgulayan Yalçın, “Kendi partimiz için değil, devlet ve millet hayatı için aldık. 15 Temmuz'dan beri bu ideallerimiz için MHP'nin lideri başta olmak üzere siz değerli dava arkadaşlarımız gerekli fedakarlığı yapmıştır. Millette bunu biliyor. 31 Mart'ta sandığa giderken de bu sorumlulukla gidecek ve hakkınızı teslim edecektir. Bundan endişeniz olmasın” diye konuştu.

“31 Mart'tan sonra göreceksiniz, daha rahat olacaksınız”

Kastamonu'dan Türkiye'nin ortalamasının üzerinde bir oy alacağını ifade eden Yalçın, “İl başkanlarım, belediye başkan adaylarım, partimin değerli mensupları sokakta gezerken, şehrinizde dolaşırken başınız dimdik dolaşıyorsunuz. 3-4 yıl önce ne sıkıntılara maruz bırakılıyordunuz bunu biliyorsunuz. Ama şimdi rahatsınız, daha da rahat olacaksınız. Genel Başkanımızın uyguladığı politikalarla 31 Mart sonrasında çok güzel mevkiler gelecek. Kimsenin kuşkusu olmasın. 31 Mart sürecini dolu dolu geçirmek, halkın karşısına çıktığımızda adaylarımızın işin erbabı olduğunu anlatmak zorundayız. Bu millet hakkınızı teslim edecektir. Bunu inanarak söylüyorum. Kastamonu'da Türkiye ortalamasının üzerine çıkacağız. Böyle umut ediyoruz. Buradaki rüzgar Ankara'ya böyle geliyor. Kastamonu fotoğrafına baktığımızda Kastamonu'nun MHP'li adaylar tarafından yönetileceği görülüyor. Genel merkezden böyle görünüyor” şeklinde konuştu.

“CHP, İP ve diğer küçük partiler de HDP ile birlikte hareket ediyorlar”

CHP, İYİ Parti ve diğer küçük partilerin hepsinin de HDP ile birlikte hareket ettiğini ileri süren Yalçın, şöyle konuştu:

“Kurduğumuz ve tesis ettiğimiz Cumhur İttifakı'nda genel seçimler kast edilmiştir. Yasal olarak onu da gerçekleştirdik, sizler de onay verdiniz, Anayasa değişikliği vücut buldu, ondan sonra Cumhur İttifakı ile bu ülkede cumhurbaşkanı seçtik. Cumhur İttifakı dediğimiz olgu, Cumhur İttifakı dediğimiz hadise Yenikapı'da başladı ve halen devam ediyor. Biz, bu ülkede Cumhur İttifakı ile cumhurbaşkanı seçtik. Bizim de adayımız oldu. Biz, ittifakla 600 kişilik yeni bir meclis tesis ettik, biz ittifakla meclis başkanını seçtik. MHP, Alparslan Türkeş döneminde de, Bahçeli döneminde de ülkeyi sıkıntıya sokan her meselenin önünü açan kararlar almıştır. Eğer bunlar yapılmasaydı bu sefer rejim tehlikeye girerdi. Şimdi tekrar 18 Şubat'ta meclis başkanının istifasıyla birlikte 10 gün içerisinde yeni bir meclis başkanını seçmek için çalışacağız. Amacımız 31 Mart seçimlerini de Cumhur İttifakı ruhuyla gerçekleştirmektir. Halkın karşısına zillet ittifakı, illet ittifakı veyahut şer ittifakının ne yapmaya çalıştığını anlatmak durumundayız. CHP, İP ve diğer küçük partiler de HDP ile birlikte hareket ediyorlar. Örtülü kapalı kapılar ardında yaptıkları pazarlıklarla hareket ediyorlar. Zillet dememizin sebebi budur. Böyle bir ittifaka yol vermemizin nedeni budur, bundan sonra da vermeyeceğiz. Bugüne kadar yaptığımız uzlaşmayı, bu hafta iki parti yetkilileri tekrar ele alacaklar. Şer ittifakının ön plana çıktığı her ili, her noktayı tekrar ele alıp değerlendireceğiz. Son görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanımızın son çıktığı görüşü budur. Bu Kastamonu'yu pek ilgilendirmiyor. Gönlünüz rahat olsun. Bunun için Iğdır örneğini verebilirim. Iğdır'da biliyorsunuz HDP şuanda belediyeyi yönetiyor. Bu yüzden bunu tekrar gözden geçirmek politikalarımızın aslı olacaktır.”

Yalçın'dan partilileri ittifak uyarısı

Yalçın, şöyle devam etti:

“İl Başkanımız bazı aksaklıklardan bahsetti. Bu tür şeyler olabilir. Gerekli olan noktalarda genel merkez devreye girer. Seçim sathı mahallinde Cumhur İttifakı ruhunu mümkün olduğu sürece zedelemeyelim. Pusuya yatmış bütün belalara rağmen ayakta duran bir MHP, bu belaların savuşturulmasında yardım edecektir. Mümkün olduğu kadar Cumhur İttifakı'nın önemini anlatmakta da fayda var diye düşüyorum. Adaylarımızdan istediğimiz Kastamonu'ya damgayı vurmalarıdır. Galip beyin sloganı çok hoş olmuş. Kastamonu galip gelecek, Kastamonu'ya Galip gelecek.”

“MHP emanet bıraktığı belediyesini geri alacak, Kastamonu ‘Galip' gelecek”

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın ise, Milliyetçi-Ülkücü Hareket'te siyaset yapmanın çok meşakkatli olduğunu ifade etti. Aydın, “Milliyetçi-Ülkücü Hareket'te siyaset yapmak çok meşakkatlidir. Tabiri caizse çok zordur. Ama bir o kadar da karşılığını aldığımız keyifle hayatımızı sürdürdüğümüz bir siyaset tarzımız vardır. Yani ben denek istiyorum ki Rahmetli Başbuğumuz da söylerdi; liderimiz Devlet Bahçeli Bey ile her daim bize söyler ifade eder. Bizim hareketimiz dualı harekettir. Biz bir hizmetimizi yaparız. Cenab-ı Hakk bize bir şekilde bunun karşılığını verir. Öyle verir böyle verir biz her gün sokaklardayız, her gün yollardayız. Yoğun mücadele içindeyiz. Milliyetçi-Ülkücü Hareket'e hizmet etmek şereflerin, onurların en büyüğüdür. Dolayısıyla yarım asırda gecesiyle, gündüzüyle, çilesiyle, esaret hayatıyla, zindanlarıyla ama şerefli yaşanmış bir elli yıl. Bizler Kastamonu'da 19 ilçe ve merkezde bunun gereklerini yerine getirmeye gayret ediyoruz. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Tabiri caizse 7/24 mücadele ediyoruz” dedi.

“Kastamonu'nun Milliyetçi-Ülkücü Hareket'teki yeri çok farklı”

MHP'nin kurucusu rahmetli Alparslan Türkeş'in Kastamonu'ya haftada bir gelip gittiğini söyleyen İl Başkanı Yüksel Aydın, Milliyetçi-Ülkücü Hareket'te Kastamonu'nun yerinin çok farklı olduğunu söyledi. Aydın, “Tarihsel şehir Kastamonu diyoruz. Kültürel kimliği olan bir Kastamonu'dan bahsediyoruz. Manevi havasından bahsediyoruz. Evliyalar şehri Kastamonu'dan bahsediyoruz. Kastamonu'nun Milliyetçi-Ülkücü Hareket'teki yeri çok farklı. Rahmetli Başbuğumuz, ben o zaman Devrekâni'de ilçe başkanıydım. Ne zaman geldiğini ne zaman gittiğini bilemezdik. O manevi liderimiz Mehmet Feyzi Efendi'yi, Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'ni haftada bir gün mutlaka ziyaret edermiş. Biz birçoğuna denk gelemezdik. Dolayısıyla Milliyetçi-Ülkücü Hareket için Kastamonu çok önemli bir şehirdir. Biz bunu ifade ediyoruz. Hata demeyeceğim artık nasip. Geçen dönem bir kazaya kurban gittik. Kendi beceriksizliklerimiz mi diyelim, Cenabı Allah'ın nasibimi diyelim ama buradaki Kastamonululara adaylarımıza sesleniyorum. Biz Sayın Genel Başkanımıza söz verdik; Kastamonu'yu geri alacağız. Değerli dava arkadaşlarım, teşkilat başkanımızın huzurunda söz veriyor musunuz? Onun için Allah rızası için dün yaptığımız hataları yapmayacağız. Hataların tekrarına düşmeyeceğiz. Çünkü burada potansiyel var. Her şeyimiz var. Bir biz eksiğiz bu işin içinde Allahın izniyle belediyeye ve birçok ilçesine talip olduk. 1 Nisan sabahı tabiri caizse sırtımıza vuracağız. Sayın Genel Başkanımıza, Liderimize, Devlet Bahçeli Beyefendi'ye hediye edeceğiz” şeklinde konuştu.

31 Mart seçimlerinde Kastamonu'yu geri alacaklarını söyleyen Aydın, “Galip Bey, aldı başını gidiyor. Aklınızı başınıza alın. Kendinize başka eğlenceler arayın. Milliyetçi Ülkücü Hareket emanet bıraktığı belediyesini geri alacak Kastamonu Galip gelecek. Kastamonu Galip gelecek. Çünkü siz, bu tarihsel şehre yakışmıyorsunuz yönetim olarak söylüyorum. Bunu da yanlış anlıyorlar Sayın Başkanım. Biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurumsal kimliğine tek kelime etmedik etmeyeceğiz. Yani ittifakın ruhuna sadığız sadığız da dün akşam il başkanını aradım. Bizim aday etmediğimiz aday adayını Küre'de aday ediyorsun. Kim ittifak ruhuna sadık değil onu söyleyin bakalım. Siz mi? biz mi? benim burada Adalet ve Kalkınma Partiliyi aday adayı etmediklerini bırakın hiçbir tanesini koymadık. Liderimizin, teşkilat başkanımızın talimatı bu. Liderimiz ne dediyse o. Ama şimdi il genel meclisi üyesini aldınız. Sesimizi çıkarmadık. Şimdi bu ne? Alın hayrını görün. Zaten bizde başarılı olamayacağı için biz iki aday adayıydık bir tanesini seçtik. Biz Tahsin Babaş'la kol kola giremeyiz. Çünkü ben hep şunu söylüyorum” ifadelerini kullandı.

Adayların gece gündüz çalıştığını söyleyen Aydın, şöyle konuştu:

“Biz Allah rızası için çalışıyoruz. Kastamonu'da biz ayırmadan, kayırmadan belediyecilik yapacağız. Eleştirilerimiz de seviyeyi elden düşürmeyeceğiz. Biz liderimizin çizgisinde bir milim bile sapmadan yürüyoruz. Şaşırmışlığın getirdiği bir sonuç var. Söylemek istediğim bir konu var; şimdi kaybedeceklerini anlayınca, Bizim iki güzide kurumumuz var, Kızılay ve Türk Hava Kurumu; Kızılay'ın 107 delegesi var, bu arkadaşlar, buradaki yönetimi pas geçerek, genel merkezden 150 delege yapmışlar. Kastamonu'da kimsenin haberi yok. Biz Pazar günü müdahale ettik. Kızılay'ın kongresi iptal oldu. Kızılay'ın neyini ele geçirecekler merak ediyorum. Türk Hava Kurumu'da aynı şekilde, Azdavay'da Türk Hava Kurumu başkanı seçilmiş arkadaşımız, bizim ilçe yönetimimizde yer alıyor. Bir mahsuru var mı? Siyasetini de yapıyor, kurumu da yönetiyor. Sonra Türk Hava Kurumu'ndan aradılar, istifa edeceksin dediler. Etme kardeşim, bir sor bakalım niye istifa edecekmişsin, yolsuzluk var mı, yok. Yanlışın var mı, yok. Belediyeyi kaybetme eğilimi içinde oldukları için zannediyorsam kendilerine başkan olacak yeni yerler arıyorlar ama olmaz, oraları devletin en kıymetli kurumları arasında yer alıyor. İnşallah biz 31 Mart akşamı üç hilal sancağını Kastamonu kalesine asacağız.”

Toplantıya MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, MHP Belediye Başkan adayı Galip Vidinlioğlu, MHP belediye başkanları ve başkan adayları ile partililer katıldı.