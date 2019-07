MHP Genel Başkanı Bahçeli: “15 Temmuz'da bize acımadılar, biz de onlara adalet içinde acımayacağız”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “15 Temmuz'da bize acımadılar, biz de onlara adalet içinde acımayacağız” dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından tebrik ve teşekkür ziyaretleri kapsamında Kastamonu'ya geldi. Bahçeli, MHP Kastamonu İl Teşkilatı üyeleri tarafından Kadıdağı'nda karşılandı. Karşılama sonrası Kastamonu Belediyesini de ziyaret eden Devlet Bahçeli, “13 Mart 2019'da Kastamonu'ya gelmiş, görkemli bir açık hava toplantısı yapmıştık. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin kampanya döneminde Kastamonu Belediye Başkanlığı ile birlikte ilçe belediye başkanlıklarına talip olduğumu söylemiştim. Kastamonu'da bir şey değişirse her şey değişir demiştim. Kastamonu tamam derse, milli bekamız daha da doğrulur, güçlenir dedik ve biz dedik sizler gereğini yaptınız. Biz elimizi uzattık, sizler samimiyet ile tuttunuz. MHP'yi mahcup etmediniz, MHP'yi yarı yolda bırakmadınız, MHP'ye sırtınızı dönmediniz. Hepinize müteşekkirim. Kastamonu bize güvendi, biz Kastamonu'ya inandık. 31 Mart'ta hasretimiz dindi, Kastamonu demek tarih, kültür, milli duruş, cesaret, hamiyet, vakur bir irade demektir. 31 Mart seçimlerinde MHP'ye destek veren, adaylarımızı sahiplenen Kastamonulu kardeşlerime yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Seçimlerde MHP'ye destek veren Kastamonululara teşekkür eden Bahçeli, “31 Mart seçim sürecinde insan üstü mücadeleyle çalışan tüm dava arkadaşlarımızı ve parti teşkilatlarımızı takdir ediyorum. 31 Mart ile birlikte Kastamonu'da bir şey değişmiş, her şey değişmiştir. Kastamonu artık geleceğe umut ve heyecanla bakacaktır. İnandık ve mutlaka başaracağız, hedefledik muhakkak ulaşacağız, durmayacak, beklemeyecek, gevşemeyecek, Kastamonu'ya verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. MHP'nin sözü sözdür, duruşu merttir, duyuşu nettir. Kastamonulu kardeşlerimin güvenlerini boşa çıkarmayacağız. Sizler bizi mahcup etmediniz, bizler de sizlere hizmet etmekten asla vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

"15 Temmuz'da bize acımadılar, biz de onlara adalet içinde acımayacağız"

Türkiye'nin FETÖ musibetinden kurtulması ve bu karanlık dönemin kesin olarak bitirilmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, “Yarın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'dür. FETÖ'cü terör örgütü 15 Temmuz'da Türkiye'yi yıkmak için silaha davranmış, tam 3 yıl önce TSK içine yuvalanan terörist bir kadro millet ve devlete silah doğrultmuş, ülkeyi kana ve gözyaşına boğmuştu. Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anıyor, aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz'da satırları ihanetle yazılmış karanlık bir senaryo tedahüle sokulmuştu. Amaç Türkiye'yi içten yıkmaktı, amaç iç savaş çıkarmak, ülkeyi bölmek ve paylaşmaktı. Gölbaşı'nda 51 özel harekat polisimizi şehit ettiler, TBMM'ye alçakça, şerefsizce saldırdılar. Emniyet ve istihbarat binaları, işlek cadde ve bulvarlar bombalanmıştı. 15 Temmuz'da Türk ve Türkiye, İslam düşmanları kuyruğa girmiş, kudurmuş gibi üzerimize gelmişlerdi. FETÖ, emperyalizmin planlarına bağlılık göstererek Türkiye'nin varlığına kast etmeye azmetmiş, milletimizin helikopter ve ağır silahlarıyla saldırıya geçmişlerdi. Ancak yanlış hesap kahraman Türk milletinden döndü. 15 Temmuz'da Türk milletinden intikam alınmak istendi, 15 Temmuz'da bekamız doğranmak ve dağıtılmak istendi. 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne zehirli hançer sallandı ancak milli irade ayaklandı. Türk milleti 7'den 70'e ayağa kalktı, FETÖ'cü teröristleri ve arkalarında duran efendilerini analarından doğduğuna pişman etti. İhanet, imanı geçemedi. İşgal emelleri milli iffeti yenemedi. 1 dolarlık ederi olan namussuzlar, Türk milletinin haşmet ve haysiyeti karşısında kaçacak ve saklanacak delik aradılar. Yine yakayı kurtaramadılar; ezilmek, cezalandırılmaktan yakayı kurtarılamadılar. FETÖ ile mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir. Bu konuda ihmal olamaz, hoşgörü olamaz, hatırlı ve arkası olan FETÖ'cülerin korunması veya kollanması diye bir şey söz konusu edilemez. Elbette mücadele hukuk ve adalet kümesinde yapılmalıdır. Sağlam veriler, sağlıklı dayanaklar ve hukuki sınırlar çerçevesinde FETÖ'cülüğü tespit edilen kim varsa haklarında gereken adli işlemler yapılmalıdır. 15 Temmuz'da bize acımadılar, biz de onlara adalet içinde acımayacağız. FETÖ'nün kripto damarı, geride kalan kırıntıları nereye kadar uzanıyorsa uzansın kesilip atılmalıdır. Türkiye FETÖ musibetinden kurtulmalıdır, bu karanlık dönem kesin olarak bitirilmelidir” şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, devlet yönetimindeki çatlaklıkları sona erdirmiştir"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sahip çıkılması gerektiğine dikkat çeken Bahçeli, CHP Genel Başkanının bir yanda Amerika tipi başkanlık sistemini önerip, diğer yanda parlamenter sisteme vurgu yapmasının kumpas ve tuzak olduğunu söyleyerek, “Elbette maruz kaldığımız tehlikeler henüz bitmemiştir bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sahip çıkılmalıdır. Milli birlik ve dayanışma ruhu yani 7 Ağustos Yenikapı dirilişi yaşatılmalıdır. İblisin vücut bilmiş hali olan FETÖ ve PKK'nın ne hilesi bitecek ne de hainliği sona erecektir. Bunların kökü kurutulmalıdır. Bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin istikrarlı, iradeli, seri, tutarlı, hukuki, eş güdüm halinde alacağı kararlar hayati önem ve değerdedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ülkemizin gelecek umududur. Eski sisteme dönelim diyenlerin FETÖ ile irtibat ve iltisakları vardır. Eski sistemden medet umanların PKK'ya diyet borçları bulunmaktadır, bunlar ikiyüzlüdür; kalpleri mühürlü, zihniyetleri haciz altındadır. CHP Genel Başkanının bir yanda Amerika tipi başkanlık sistemini önerip, diğer yanda parlamenter sisteme vurgu yapması kumpastır, tuzaktır. Eski sistem darbelere kucak açmadı mı, eski sistem ekonomik krizlere, derin çatışmalara kapı aralamadı mı, hangi dönem huzur yüzü gördük? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden rahatsız olanlar vesayet özlemi çeken odaklardır. Türkiye'nin yüzü gelişmeye, büyümeye, yükselmeye dönmüştür. Buna engel olmaya çalışanlar hüsrana uğramaya mahkumdur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devlet yönetimindeki çatlaklıkları sona erdirmiştir” ifadelerini kullandı.

"Zillet korosu, yeni hükümet sistemine boyun eğdiremeyecek"

Yeni bir 15 Temmuz'un yaşanmaması için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçlendirilerek yaşatılması gerektiğini söyleyen Bahçeli, “Türk milleti küresel tehditlere karşı ortak iradeyi devreye almıştır. Yeni bir 15 Temmuz'un olmaması için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güçlendirilerek, derinleştirilerek, ilke ve esaslarıyla kurumsallaştırılarak yaşatılmalıdır. Kriz meraklıları CHP, İP, HDP, FETÖ, PKK zillet korosu yeni hükümet sistemine boyun eğdiremeyeceklerdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi henüz 1 yılını yeni doldurmuştur, elbette her yeni sistemde olduğu gibi aksayan yönler olabilecektir, bu da gayet normaldir. Önemli olan samimi bakışla, sorumluluk ruhuyla, dürüst bir vidan eşliğinde yeni sistemin daha da etkin ve verimli olabilmesi için yapılması gereken her neyse ona kilitlenmek, gündeme almaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin rehabilite veya revizyonundan ziyade bütün ilke ve kurumlarıyla devlet ve toplum hayatında kökleşmesi, kuvvet kazanması amacıyla mücadele edilmelidir. MHP olarak sistemin güçlenmesi konusunda atılacak her müspet adıma destek vereceğiz, çünkü bizim sevdamız Türkiye'dir, Türk milleti kıvancımız, onurumuz, övüncümüzdür. Küresel dayatmaları elinin tersiyle iten bir Türkiye'den memnun olmayan iç ve dış çevrelere karşı biriz, beraberiz, birlikte güçlü Türkiye'yiz. Çok şükür çiğ süt içmediğimiz için karnımızda ağrı yoktur, hesabını veremeyeceğimiz karanlık ilişkilerimiz, altından kalkamayacağımız bulanık ve sorunlu bir yönümüz, acaba gün gelir karşımıza çıkar mı diye içten içe kaygılandığımız açığımız bulunmamaktır. MHP'li belediyeler tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirmeme konusunda bugüne kadar ahlak ve insanlık mücadelesini cesaretle yapmış ve yapmaya devam edecektir. Türk milleti, Kastamonu bunu bilmektedir” dedi.