MHP heyeti, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Dr. Galip Vidinlioğlu ile MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Kastamonu Belediye Başkanı seçilen Op. Dr. Galip Vidinlioğlu, beraberinde MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın ve MHP Merkez İlçe Başkanı Emre Şahin ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili Dr. Galip Vidinlioğlu, sosyal paylaşım sitesinden şunları kaydetti: “Partimizin Genel Merkezine giderek Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek hayır dualarını aldık. Kendisine verdiğimiz sözü tutmanın gururu ve mutluluğunu paylaştık.”