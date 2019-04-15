İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

MHP heyeti, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Kastamonu Belediye Başkanı Op.

Dr. Galip Vidinlioğlu ile MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.


31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Kastamonu Belediye Başkanı seçilen Op. Dr. Galip Vidinlioğlu, beraberinde MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın ve MHP Merkez İlçe Başkanı Emre Şahin ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.


Ziyaretle ilgili Dr. Galip Vidinlioğlu, sosyal paylaşım sitesinden şunları kaydetti: “Partimizin Genel Merkezine giderek Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek hayır dualarını aldık. Kendisine verdiğimiz sözü tutmanın gururu ve mutluluğunu paylaştık.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.