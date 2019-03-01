MHP İl Başkanı Aydın: “Devletin getirdiği hizmeti kendileri yapmış gibi satmaya çalışıyorlar”

Kastamonu (İHA) – Taşköprü'de seçim irtibat bürosunun açılışına katılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, belediye başkanlarına yönelik eleştirilerde bulundu.

Mahalli idareler seçimlerine yönelik çalışmalarına devam eden MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Taşköprü seçim irtibat merkezinin açılışını gerçekleştirildi. Seçim irtibat merkezinin açılışına Eski MHP Milletvekili Emin Çınar, Eski Belediye Başkan Adayı Hayati Hamzaoğlu, MHP Taşköprü İlçe Başkanı İsmail Berber ve partililer katıldı. Açılışta konuşan Başkan Aydın, belediye başkanlarını eleştirerek, “Bu belediye başkanları ne iş yapar Abi? Ne işe yararsınız siz. Neymiş doğalgaz getirmiş. Sen mi üretiyorsun doğalgazı. Devletin hizmetlerini kendileri yapmış gibi davranıyorlar. Bakanların biri geliyor biri gidiyor. Gelmesine gelin de belediye başkanları sizi yanlış anlıyor, yanlış. Devletin getirdiği hizmeti kendileri yapmış gibi satmaya çalışıyorlar. Sen ne yaptın Taşköprü de, senin yaptığını göreceğim ben. Ne yaptın bu Taşköprülülere. Ne oldu kendir? Boş işlerle uğraşacağına kendirin peşine düşeydin. Gitti Vezirköprü'ye. Doğalgaz geldi de bu millet faturayı nasıl ödeyecek nasıl?” dedi.

CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin'e seslenen İl Başkanı Yüksel Aydın, Kastamonu'daki CHP'lilerin Atatürk milliyetçisi olduğunu söyledi. Yüksel Aydın, “Bu CHP'nin Denizli il başkanı var seviyorum kendisini. Kastamonu'daki CHP'lileri tanımıyor. Kastamonu'daki CHP'liler Atatürk milliyetçisidir. Vatanına, milletine, devletine, dinine bağlıdır. Şimdi sayın il başkanı bana yazılıyor benden bir şey çıkmaz. Sayın CHP İl Başkanı ben CHP'lileri seviyorum diye bu bize yazılıyor. Ben CHP'lileri seviyorum. Sevmeye de devam edeceğim. Burada bunu söylemiş bide diyor ki belediyeyi alırlarsa iştimamı alacaklar diyor. Ne iştiması yapacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından seçim irtibat merkezinin açılışı dua ve kurdele kesimi ile gerçekleştirildi.