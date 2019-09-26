İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MHP İl Başkanı Aydın, Genel Sekreter Karahasan'ı ziyaret etti

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan’ı ziyaret etti.

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan'ı ziyaret etti.


MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, beraberinde MHP İl Başkan Yardımcısı Oğuzhan Kayaçal ile birlikte Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan'ı ziyaret etti.


Ziyarette konuşan MHP İl Başkanı Yüksel Aydın, “Gecikmiş bir nezaket ziyareti oldu. İlimizin devam eden yatırımları ve gelecekte planlan hizmetleri ile ilgili geniş bir çerçevede istişarelerde bulunduk. Bunun ilimiz için çok yararlı olduğu kanaatindeyim. İlimizin gelişmesi ve kalkınması yönünde önemli hizmetler yapan Kastamonu İl Özel İdaresine Genel Sekreterinin şahsında başarılar diliyor teşekkür ediyorum” dedi.


Genel Sekreter Karahasan ise, “MHP İl Başkanı Yüksel Aydın'ın kurumumuza yapmış olduğu ziyaretten büyük memnuniyet duyduk. Kendisine yürütmekte olduğumuz çalışmalar ile ilgili bilgi verdik. Gelecekte ilimiz ile ilgili çalışmalara ve planlamalara ait geniş çerçeveli bir istişaremiz oldu. Aynı zamanda hemşerim olan MHP İl Başkanı ilimizin kalkınması adına yapılacak çalışmalara her konuda destekleri olacaktır. Kendisine ziyaretinden ve desteklerinden dolayı kurumumuz ve şahsım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.