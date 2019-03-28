MHP İl Başkanı Aydın, Pınarbaşı ilçesini ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Pınarbaşı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Açık Hava Mitinginde katılan MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, “Telefonla mevcut belediye başkanı çalışmadı diyerek, İstanbul'dan belediye başkan adayı çağırılmaz. Siyasette böyle bir şey yok. Bürokrattan belediye başkanı olmaz. Pınarbaşı'nın derdiyle dertlenmeyen adamdan vallahi de billahi de belediye başkanı olmaz” dedi.

Aydın, “Daha önce geldiğim de ben karıştırdım. Bu belediye başkanını ben devam ediyor zannediyordum. Bu belediye başkanından partisi de bıkmış çalışmadığı için bunu aday yapmamışlar. Ama yenisini de İstanbul'dan getirmişler. Bu nasıl iştir böyle? Tatilden tatile buraya gelen bir arkadaşmış. Sen yarın kaybettiğin zaman durmazsın zaten buralarda çeker gidersin. Madem becerememiş o arkadaş bırakın işte. Bize emanet edin bitsin. Bu giden arkadaş bir şey yapmamış zaten, her şey ortada gözüküyor, meydan da hadise zaten. Fakat az önce söylediğim gibi gelen arkadaşta tanımıyor, burada yaşamıyormuş ki, ulaştırma bakanlığında bürokrat. Abi bürokrattan belediye başkanı olmaz, olmaz. Pınarbaşı'nın derdiyle dertlenmeyen adamdan vallahi de billahi de belediye başkanı olmaz. Sen Ankara' da bürokrasi de çalışmış adamsın. Git işine gücüne bak. Emekli olduktan sonra da gelip buraya yerleşmemişsin. Sana bir telefon, eskisi çalışmadı zaten seni aday yapıyoruz gel. Böyle bir şey olmaz. Siyasette böyle bir şey yok. Çok iyi bir kadromuz var. Belediye başkan adayımız tertemiz bir adam. Bizim belediye başkan adaylarımız, belediye başkanı seçildikten sonra ben bırakır mıyım zannediyorsunuz? Çalışacaklar, yanlış yaptıkları, çalışmadıklarını gördüğüm gün yemin ederek söylüyorum. Bir gün tutmam Kollarından tutar atarım. Çalışacak, size hizmet edecek. Bizim zaten ilkelerimiz var, prensiplerimiz var. Biz diyoruz ki önce Ülkem ve Milletim, sonra partim ve ben diyoruz. Biz hizmetlerimizi bilabedel yapıyoruz diyoruz. Biz Allah'tan korkuyoruz diyoruz. Biz Allah'tan korkamayanlardan korkun diyoruz size” diye konuştu.