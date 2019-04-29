MHP İl Başkanı Aydın'dan Başkan Çatal'a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ı ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, eski MHP Kastamonu Milletvekili Emin Çınar ve MHP Taşköprü İlçe Başkanı İsmail Berber ile birlikte Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette hayırlı olsun dileklerinde bulunan MHP İl Başkanı Aydın, Taşköprü halkının el ele ve birlik, beraberlik içerisinde olduğunu görmekten mutluluk duyduklarını belirterek yeni görevinde Başkan Abdullah Çatal'a başarılar diledi.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal da, “Her zaman yanımızda olmalarından ve nazik ziyaretlerinden dolayı MHP İl Başkanı Yüksel Aydın'a, MHP Kastamonu eski Milletvekili Emin Çınar'a ve İlçe Başkanı İsmail Berber'e teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.