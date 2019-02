MHP İl Başkanı Yüksel Aydın ilçeleri ziyaret etti

Ziyaretlerinde konuşan İl Başkanı Yüksel Aydın, “Biz ranta dönük belediyeciliği istemiyoruz” dedi.

Ziyaretlerine İnebolu ilçesinden başlayan İl Başkanı Aydın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İnebolu İlçe Başkanı Mustafa Ateş ve ilçe teşkilatı ile birlikte Belediye Başkanı Engin Uzuner'i makamında ziyaret etti. İnebolu'daki ziyaretlerinin ardından Abana ilçesine geçen İl Başkanı Aydın, MHP Abana İlçe Başkanı Hasan Özlü ve Belediye Başkan Adayı Erhan Özgür'ü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerine Bozkurt ilçesine devam eden İl Başkanı Aydın, MHP İlçe Başkanı İbrahim Demir ile birlikte Bozkurt Belediye Başkanı Bozkurt Ekeş'i makamında ziyaret etti. Buradan Çatalzeytin ilçesine geçerek İlçe Başkanlığını ziyaret eden İl Başkanı Aydın, İlçe Başkanı Seyfun Yılmazer, ilçe teşkilatı ve Belediye Başkan Adayı Ahmet Demir ile birlikte esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Ziyaretleri sonrası Azdavay İlçesine geçerek MHP İlçe Başkanlığında partililer ile bir araya gelen İl Başkanı Yüksel Aydın açıklamalarda bulundu.

Azdavay'lıların birçok sıkıntı yaşadığına dikkat çeken İl Başkanı Aydın, “Azdavay'a çok geleceğim ben. Biz Belediye Başkan adaylarımızı seçerken şahsiyetli olmasını, karakterli olmasını, ahlaklı olmasını ve adam olmasına bakarız. Bilhassa adam oğlu adam olacak. Vatandaş bize teveccüh gösteriyor diye seni ekmeğinden ederim, bize sevenleri sizi aşınızdan ederim diye tehdit edemezsiniz. Burası senin boncuk oynayacağın şehir değil artık. Bitti, her şeyiniz çıktı açığa. Tek yaptığınız iş Azdavay'ı sevmemek. Onun ötesinde on parmağınızda on marifet. Biliyorum her şeyi biliyorum haberin olsun. Huzuru Azdavay'a biz getireceğiz. Herkeste huzur olacak, biz adalet diyoruz, üretken, ahlaklı Belediye diyoruz. Biz ranta dönük belediyeciliği istemiyoruz, biz Allahtan korkuyoruz. Ama sizin böyle bir korkunuz kalmamış maalesef” dedi.

Son olarak Devrekâni ilçesine geçerek ziyaretlerde bulunan İl Başkanı Aydın, “Milliyetçi Hareket Partisine biz karşılıksız hizmet ederiz. Biliriz ki Milliyetçi Ülkücü Hareket dualı bir harekettir. Ettiğimiz hizmetin karşılığını biz fazlasıyla alırız. Bunun karşılığı sadece maddi, yani para değildir. Bugün saat 11.00 de çıktık 6 ilçemizi ziyaret etmeyi Cenab-ı Hak nasip etti. Dört teker üzerinde gidiyoruz. Hepimizin çocuğu var. Cenab-ı Hak hastalık vermiyor, kaza bela vermiyor. Şükürler olsun akşam evimize huzurlu bir şekilde dönüyoruz. İnsanoğlu için bunlardan daha büyük bir nimet yok ki” şeklinde konuştu.