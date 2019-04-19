MHP İlçe Teşkilatı'ndan Başkan Çatal'a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Taşköprü İlçe Başkanı İsmail Berber ve yönetimi, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ı makamında ziyaret etti.

MHP Taşköprü İlçe Başkanı İsmail Berber ve ilçe yönetimi, 31 Mart'ta MHP'den Taşköprü Belediye Başkanı seçilen Abdullah Çatal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Berber, Milliyetçi Hareket Partisi olarak Belediye Başkanlığı görevinde Başkan Çatal'a başarılar diledi. Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal da, her zaman desteklerini yanında hissettiği MHP Taşköprü İlçe Başkanı Berber ve yönetimine teşekkür etti. Ziyarette İlçe Başkanı Berber ve ilçe teşkilatı, Belediye Başkanı Çatal ile birlikte pasta kesti.