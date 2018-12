31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik çalışmalarını hızlandıran MHP Kastamonu İl Başkanlığı, Ülkü Ocakları Kastamonu İl Teşkilatı üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıya MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Belediye Başkan Adayı Dr. Galip Vidinlioğlu, Ülkü Ocakları Kastamonu İl Teşkilatı Başkanı Yunus Abayoğlu ve üyeler katıldı. Toplantıda konuşan MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Cumhur İttifakı'na atıfta bulunarak, Kastamonu'da MHP'nin belediyeye tek başına talip olduklarını ifade etti. Yüksel Aydın, “15 Temmuz'dan sonra oluşan Cumhur ittifakıyla şekillenen ve yerelde de bazı noktalarda ittifak süreci var. Şimdi bunu yanlış anlayanlar var özellikle Kastamonu'da. Duyan duymayana, gören görmeyene şunu söylesin, MHP, Kastamonu Merkez'de tek başına belediye başkanlığında var. Yani Kastamonu Galip gelecek. Bu kadar basit. Bunu yandan, arkadan sağdan soldan dolaşıp farklı yerlere çekmesin, biz burada kim varsa onlara da başarılar diliyorum. Fakat biz burada hepsiyle beraber yarışıyoruz ve emaneti geri alacağız. Bunu herkes böyle bilsin. Biz kendi beceriksizliğimiz yüzünden seçim kaybettik. Biz belediyeyi kendi nefsimizden dolayı yaptığımız hatalar nedeniyle teslim ettik. Bunun telafisi için gün geliyor. Bizim tek ittifakımız Kastamonu halkıyla, sokakta konuşulanlara fısıltı asmayın. Bizim aslan gibi bir göz doktoru adayımız var. Galip Vidinlioğlu tanınmıyor diyorlar, adamın 20 yılda, 10 bin tane cerrahi operasyonu var. Biz aslında Galip Hocanın tanıdıklarını tanımıyoruz” dedi.

“Bir yanlış varsa onlarda yaptı”

Kuzeykent Mahallesinde yapılaşmaya değinen MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, “Bizim 20-30 katlı binalarla ne işimiz var? Ne yaptınız siz Kastamonu'ya? Ne lüzum vardı? Biz böyle deyince sizin belediye meclis üyeleriniz de vardı diyorlar. Evet, vardı; bir yanlış varsa onlarda yaptı. Eğer bunlara onay verdilerse onlarda yanlış yapmış. Biz kendi insanımıza yanlış yaptığında ‘o ne güzel yanlış yapmışsın' demeyeceğiz demeyiz. Bizim Kastamonu'da arsa üretmek gibi bir sıkıntımız yok. O güzelim Kuzeykent'i bahçesi bağıyla güzelleştirseydik ne güzel olurdu? Şimdi ne yaptılar? Müteahhitlerin de batanı gidiyor. Vatandaşın arsası gitti parası gitti. Buna şimdi nasıl çözüm bulacaksınız? Hep zor işler bize kalıyor. 31 Mart'ta Belediyeyi alınca bunları çözmeyle biz uğraşacağız” şeklinde konuştu.

“Haksızlığa tahammülümüz yok”

Aydın, “Biz sayın valimize, kendilerinden kişisel olarak hiçbir şey istemediğimizi söyledik. İŞKUR' la alakalı orada da bir konuya değinmiştim. Nüfusları birbirine çok yakın olan İnebolu'yu MHP yönetiyor, Cide Belediyesi'ni AK Parti yönetiyor. Şimdi İnebolu'ya 5 verilen neden Cide'ye 30 veriliyor. Özel sektörde bir marketin sahibine 40 işçiyi veriyorsun, gazetelerde çarşaf çarşaf resim çektiriyorsun. Bize inat mı yapıyorsun hanımefendi? Bende sana buradan sesleniyorum; sen o 40 kişiyi verdiğin işyerinin sahibiyle resim çektiriyorsun ya, senden bir ricam var; hangi belediyeye ne verdin? Madem mahsuru yok bunu açıkla. Yarından tez yok kime ne verdiysen basında görmek istiyorum. Vatandaşlarımız bu adaletsizliği görsün. Adaletliyse başım gözüm üstüne hiçbir sıkıntı yok. Yapmazsanız gelip kendim alacağım, kendim yayınlayacağım. Haksızlığa tahammülümüz yok. İktidarın eşikler anlamında 3-5 farkı olsun ama 25'e 5 olur mu? Neden kraldan çok kralcılık yapıyorsunuz? İnebolu'da, Ağlı'da Bozkurt'ta yaşayan vatandaşlar Türk milletinin mensubu değiller mi? Bu devlete vergi vermiyorlar mı? 15 Temmuz'da bu insanlar yok muydu? Biz bizim insanımızı alın demiyoruz ama adaleti tesis edeceksiniz” ifadelerini kullandı.

“1 Nisan sabahı bozkurtlarımızla beraber kaleye çıkıp 3 Hilalli bayrağımızı asacağız”

Ülkü Ocakları Kastamonu Teşkilatı Başkanı Yunus Abayoğlu ise, 1 Nisan sabahı kalede 3 hilalli bayrağı dalgalandıracaklarını belirterek, şöyle konuştu: “Sizler her biriniz farklı vilayetlerden gelip önce Allaha sonra davamıza emanetsiniz. Her biriniz benim göz bebeğimsiniz bu seçim atmosferi içerisinde size kaş çatacak olanı kaşını alırım, size yan gözle bakacak olanın gözünü çıkartırım. Değil sizin canınızı sıkacak sizin saçınız teline zarar gelecek onu mezarına dik sokarım. Her birinizin bende ayrı ayrı yeri var. Her şeyden önemli olan sizin dersleriniz. Bakın, bugün Doğu Türkistan'da maalesef Çin zulmü altında bir eziyet görülüyor. Sizler memleketinize, vatanınıza sahip çıkacaksınız. Sizden tek isteğim bu. Hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde derslerinde başarısız bir öğrenci istemiyorum. Kutlu dergahımıza, Peygamber ocağımıza boş gelip boş çıkan bir genç istemiyoruz. Sizler ki kendini bilen vatanını, bayrağını sahip olan gençler olacaksınız ki bakanlar, cumhurbaşkanları, savcılar, hakimler, doktorlar olacaksınız. Ve geleceğimizin ilk Türkiye'sini sizler inşa edeceksiniz. Şimdi yerel seçimler dedik. 2014 yılında 20 yıllık bir belediyecilik anlayışımız var. Arkadaşlar bizler buna inandık, iman ettik. Gecemizle, gündüzümüzle, ailemizden, işimizden feragat ederek biz bu kaleyi geri alacağız. 1 Nisan sabahı bozkurtlarımızla beraber yani sizlerle birlikte hep birlikte o kaleye çıkıp 3 Hilalli bayrağımızı asacağız”