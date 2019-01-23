MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Kastamonu'da merkezde bir ittifak olmadığını belirterek, sadece birkaç ilçe için görüştüklerini söyledi.

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Akifbey Konağında basın mensuplarıyla bir araya geldi. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü'nün ittifak ile ilgili açıklamalarına da değinen Yüksel Aydın, “Hakkı bey muğlak ifadelerde bulunarak, yerelde ittifak kapısının kapalı olmadığını söylemiştir. Bu konuda Doğan Bey ile görüştüm. Daha öncede birkaç ilçe için konusunda ittifak konusunda istişarede bulunduk. Bu konuda tekliflerimizi sunduk ve cevap bekliyoruz. Bu durumun kast edildiğini söylediler. Kastamonu'da ittifak yok. Biz beka meselesine bakış açımız üzerinden bu ittifaklar oluşuyor. Biz MHP olarak çok cüzi bir oy ile kaybettiğimiz belediyemizi geri alacağız” dedi.

“Eleştirilimizi Cumhur İttifakı kılıfına büründürmenin anlamı yok”

Kastamonu'da bazı şeylerin doğru yağılmadığını dile getiren Aydın, “Rakiplerimizi eleştireceğiz. Kol kola girip, siyaset yapamayız. Varsa bizim eksiğimiz rakiplerimizde bizi eleştirecek. Doğru yapmadığı şeyleri eleştireceğiz. Biz Kastamonu'da yarışıyoruz. Eleştirilimizi Cumhur İttifakı kılıfına büründürmenin anlamı yok. Tarihi şehri bu halde çok güzel yönetti mi diyelim? Eleştirilerimizi seviyeli bir şekilde dozajını arttırarak daha götüreceğiz” diye konuştu.