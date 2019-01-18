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MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, MHP İl Başkanları toplantısına katıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, partisinin Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştirdiği İl Başkanları toplantısına katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, partisinin Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirdiği İl Başkanları toplantısına katıldı.


İl Başkanı Yüksel Aydın, İl Başkanları Toplantısı için partisinin il başkanlarıyla Kızılcahamam'daki kampta bir araya geldi. İl Başkanı Yüksel Aydın, kampa geçmeden önce ilçede bulunan Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.


Daha sonra MHP Lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelen İl Başkanı Aydın, Genel Başkan Bahçeli'ye tespih hediye etti.

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