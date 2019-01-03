MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın ziyaretlerine devam ediyor

Ziyaretlerine Daday ilçesinden başlayan Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Daday Belediye Başkan'ı Hasan Fehmi Taş'ı ve Daday İlçe Emniyet Amiri Yasemin Acar'ı makamlarında ziyaret etti.

Başkan Aydın'a ziyaretlerinde MHP İlçe Başkanı Hüseyin Çifci ve Belediye Başkan Adayı Mehmet Kılıç eşlik etti.

Daday'ın sorunları ve çözümleri konusunda istişarelerde bulunulan ziyaretler sonrası Kastamonu'ya dönen İl Başkanı Yüksel Aydın, daha sonra Tapu ve Kadastro 19. Bölge Müdürü Mustafa Çetinkaya'yı ve Kastamonu Orman Bölge Müdür Vekili Mahmut Şentürk'ü makamlarında ziyaret etti.