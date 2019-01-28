MHP, Taşköprü Belediye başkan adayını tanıttı

Taşköprü Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen basın toplantısı saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı. Programda ilk olarak MHP Taşköprü İlçe Başkanı İsmail Berber konuştu. Berber konuşmasında Taşköprü Belediye Başkan adayı Abdullah Çatal için Taşköprülülerin desteğini istedi. Kendir konusunda Taşköprü'den ciddi anlamda bir sesin yükselmesi gerektiğini belirten MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, “Önceki dönem Belediye Başkan Adayımız Hayati Hamzaoğlu'nun sosyal medyada bir ikaz mesajından sonra Kastamonu da kendirle ilgili bir ses yükselmeye başladı. O sesin Taşköprü'den de çok yüksek bir şekilde çıkması lazım. Kendirle ilgili milattan sonra 4-5 yüzyıldan sonra, özellikle eski Taşköprü merkezi bölgesi zımbıllı tepesi çevresiydi kornapaya kadar uzanan yerdi, bu taraflar sonradan sonraya yerleşim yeri oldu. O dönemlerde kendir ekiminden bahsediliyor” dedi.

Kendir konusunda değerlendirmelerde bulunan İl Başkan Aydın, “Bu topraklarda 15 asırdır kendir ekilip üretiliyordu. 15 asırdır. Bu havzanın olması lazım. Sümerbank bizdeydi, SEKA bizdeydi bunlar durduk yere mi oldu. Şimdi Vezirköprü'yü merkez olarak kabul ediyorlar. Kendirin aynı zaman da bizim hiç kullanmadığımız tohumlu bir üst kısmı vardır. Bu kısım endüstriyel bir üründür ve ciddi anlamda kullanılıyor. Sadece çubuğundan, ipliğinden yararlanmıyoruz. Kendir konusunda Taşköprü'den ciddi anlamda bir sesin yükselmesi lazım. Hop arkadaş nereye gidiyorsunuz biz buradayız dememiz lazım. Sivil Toplumla, bütün Taşköprü halkıyla ayağa kalkmamız lazım ki öyle dikkate alınabilelim. Lütfen bu konuda cesaretinizi kaybetmeyin” cümlelerini kullandı.