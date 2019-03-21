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MHP Teşkilatı Tosya'da seçim bürosu açtı

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi İlçeTeşkilatı bayanlara yönelik seçim iletişim bürosu açtı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi İlçeTeşkilatı bayanlara yönelik seçim iletişim bürosu açtı.


Açılışa İçişleri eski Bakanı Murat Başesgioğlu, MHP Kastamonu İl Yöneticilerinden Hayati Hamzaoğlu, MHP Tosya İlçe Başkanı Mustafa Dündar Özurgancı, Belediye Başkan Adayı Volkan Kavaklıgil, partililer ve vatandaşlar katıldı.


MHP Tosya İlçe Başkanı Mustafa Dündar Özurgancı katılımcılara teşekkür ederek, bayan seçmenlere yönelik seçim iletişim bürosu açtıklarını söyledi


İl Yöneticilerinden Hayati Hamzaoğlu Tosya'nın kendisi için farklı öneme sahip olduğunu belirterek, Tosya'ya daha iyi hizmetin yapılmasını istediğini kaydetti.


İçişleri eski Bakanı Murat Başesgioğlu siyasetin hizmet için yapıldığını belirterek, MHP'nin hizmet siyaseti yaptığını söyledi. Belediye Başkan Adayı Volkan Kavaklıgil'e destek isteyen Başesgioğlu Tosya'nın daha iyi hizmetlere layık olduğunu belirtti.


Belediye Başkan Adayı Volkan Kavaklıgil ise projelerini anlatarak Tosya'ya hizmet için aday olduklarını söyledi.


Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından İçişleri eski Bakanı Murat Başesgioğlu tarafından MHP'nin 50'nci Yıl Pastası kesildi.


Açılışta katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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