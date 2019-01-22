İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MHP teşkilatından, Polis Meslek Yüksekokuluna ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanlığı yönetimi, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ömer Sülün’e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanlığı yönetimi, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ömer Sülün'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.



MHP Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Emre Şahin ve beraberindeki heyet, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti. Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ömer Sülün'e gerçekleştirdiği nezaket ziyaretinde okulun ve öğrencilerin son durumları hakkında istişare edildi. MHP Heyeti daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulunarak Kastamonu ticaretindeki son durum hakkında bilgi alışverişi gerçekleştirildi. Ziyaretlerde esnafların istek ve önerileri dinlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.