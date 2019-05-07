MHP'li eski belediye başkanının eşyalarını tabuta koyup gönderdiler

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, MHP'li Bozkurt Belediyesi eksi başkanının şahsi eşyalarının tabuta konularak kendisine gönderildiğini açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, partisinin İl Başkanlığında MHP Merkez İlçe Başkanı Emre Şahin ile birlikte düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı'na bağlı olduklarını söyleyen Aydın, “Biz Cumhur İttifakı'nın her zerresine uyduk ve uyacağız. Liderlerimizin talimatları ile yerel siyasetimizi şekillendireceğiz. Kastamonu Belediye Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu Ramazan Sokağı ismini verdiğimiz Nasrullah Meydanı'nda ki organizasyonun ne kadar doğru bir organizasyon olduğunu ilk gün gördük. İftar öncesi 1 saatlik iftar programı iftar sonrası ise çocuklarla ilgili programlar ve dini sohbetler oluyor. Burada hem iftar programı yapacağız hem de Kastamonu'nun manevi ve tarihi kültürünü dünyaya tanıtacağız. İlk gece olmasına rağmen Nasrullah Meydanı'na 2 bin civarı insanımız geldi” dedi.

Nasrullah Meydanında esnafların akşam vakti dükkanlarını açmadığına dikkat çeken Başkan Aydın, “Teravih Namazından sonra açık değil. Münire Medresesi'nde faaliyet gösteren 25 esnaf geldi konuştuk. Sizin sattığınız hiçbir ürünü meydana kurduğumuz dükkanlara vermeyeceğiz dedik. Akşam baktım sadece 3 dükkan açıktı. Böyle bir terbiyesizlik yok. Bundan sonra serbest. Nasrullah Meydanımız cıvıl cıvıl olacak. Ramazan'ın ruhuna uygun konserlerimiz olacak. Kastamonu halkı bu sayede hem iyi bir Ramazan geçirecek hem de ilimizi tanıtma fırsatı yakalamış olacağız” diye konuştu.

“100 bin TL'lik pastırma fatura edilmiş, nerede yenildi bu pastırma”

Ramazan Sokağı eleştirilerine sert çıkan Başkan Aydın, “Nasrullah Meydanı'na yaptığımız Ramazan Sokağı'nın tarihi dokuya uymadığını iddia etmişler. Biz, onları Ramazan bittikten sonra sökeceğiz. O kalenin önüne kapatan rezidans ne olacak? ‘Bir aylık ise o maliyete değer mi?' diye sormuş. Bu nelere değer sen bilemezsin. Maliyet hesaplarını geriye dönük yapsana. Kastamonu Belediyesinde 100 bin TL'lik pastırma yemişler, nerede yediniz o pastırmaları? Biz, Cumhur İttifakı hatırına birçok şeyi görmezden geliyoruz. Bozkurt'ta eski belediye başkanının şahsi eşyalarını tabuta koyup gönderdiler. Biz, Cumhur İttifakı hatırına birçok şeyi görmezden geliyoruz” şeklinde konuştu.