Milli Eğitim Bakanlığı, sel afetinin yaşandığı bölgeye 93 milyon liralık yatırım yaptı

Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, düzenlenen basın toplantısında Milli Eğitim Bakanlığının Kastamonu'daki yatırımları hakkında bilgilendirmede bulundu. Deprem kuşağında olan illere yönelik Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye genelinde 2017 yılında çalışma başlattığını belirten Bahçacıoğlu, “Kastamonu'da yapılan deprem testleri sonucunda 41'i okul binası olmak üzere toplam 61 eğitim binasına yıkım kararı verildi. 2018 yılı itibariyle başlatılan yoğun çalışmalar neticesinde 32 okul binası, 4 spor salonu, 1 pansiyon, 1 hizmet binası, 396 sınıf kazandırıldı. Toplam maliyeti 202 milyon 906 bin 662 TL oldu. 2002 yılından 2022 yılına kadar 116 okul, 13 pansiyon 13 spor salonu, 1 hizmet binası, 5 yemekhane olmak üzere bin 192 sınıf Kastamonu'ya kazandırıldı. Toplam maliyeti ise 359 milyon 384 bin 7 TL. 20 okul binası, 1 spor salonu, 1 pansiyon binası, 1 ilim-sanat merkezi, 152+46 sınıfın da yapımı devam ediyor. Toplam maliyeti 265 milyon 742 bin 500 TL. Güçlendirme ve onarım çalışmalarımız çerçevesinde tamamlanan okul binası sayımız 14, tamamlanan pansiyon binası sayımız 3, devam eden okul binası sayımız 8, devam eden pansiyon binası sayımız 2'dir” dedi.

“Sel felaketinin yaşandığı bölgeye 92 milyon lira yatırım”

11 Ağustos 2021 yılında yaşanan sel afeti sonrasında yapılan yatırım ve onarım çalışmaları hakkında da bilgi veren Bahçacıoğlu, Bozkurt'ta 2 okul ve 1 pansiyon binamıza yıkım kararı verildi. Bozkurt ve Abana ilçemizde 4 okul ve 1 pansiyon yapım programına alındı. 8 okulda onarım çalışması yapıldı. Sel bölgesine yapılan 78 milyon 90 bin 495 TL yeni yapım, 14 milyon 300 bin 194 TL onarım olmak üzere toplam 92 milyon 390 bin 689 TL'dir. Abana, Bozkurt, İnebolu, Cide olmak üzere toplam 4 ilçemizdeki 28 eğitim kurumumuzda doğalgaz dönüşümü tamamlanmıştır. Toplam maliyeti ise 9 milyon 600 bin TL'dir” diye konuştu.

“Okul öncesi eğitim yaygınlaştırılıyor”

Kastamonu'da okul öncesi eğitimin yaygınlaştırıldığını belirten Bahçacıoğlu, “Bu çerçevede 27 ana sınıfı, 9 köy yaşam merkezi içinde anasınıfı, 5 müstakil anaokulu ve 1 özel eğitim anaokulu mevcut. Öte yandan 13 yeni anaokulu yapım programına alınarak, 8 müstakil anaokulu yapımına başlandı. Ayrıca Kastamonu'da 2018 yılından beri 0-36 ay erken çocukluk dönemi özel eğitim çalışmaları yapıldı. 2022-2023 eğitim öğretim yılında 28 öğrenci, haftada 2 gün, 2 saat olmak üzere toplamda 4 saat evlerinde erken çocukluk özel eğitimi aldı” dedi.

“Kastamonu'da 248 okul proje çerçevesine alındı”

“Temel Eğitim 1000 Okul” projesi çerçevesinde Kastamonu'da 248 okulun projeye dahil edildiğini söyleyen Bahçacıoğlu, “3 anaokulu, 18 ilkokul, 20 ilkokul/ortaokul, 1 ortaokul, 4 yatılı bölge ortaokulu, 2 lise olmak üzere Kastamonu'da 48 okul proje çerçevesine alındı. Proje çerçevesindeki okullarda yeni ana sınıflarının açılması, fiziki iyileştirme çalışmaları, donatım malzemesi desteği, müzik sınıfı oluşturulması, mevcut kütüphanelerin iyileştirilmesi çalışmaları gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde 3 milyon 500 bin TL tutarında harcama yapıldı” diye konuştu.

“13 okulumuz kendi elektriğini üretmeye başladı”

“Çevre Dostu 1000 Okul” projesi çerçevesinde Kastamonu'da 13 okulun kendi elektriğini ürettiğini ifade eden Bahçacıoğlu, “Proje dahilinde Kastamonu'da 20 okul projeye dahil edildi. Fotoselli musluk, fotoselli lamba, led lamba montajı, kompanzasyon sistem bakımları, sıfır atık kütüphane kurulumu, geri dönüşüm kutularının yerleştirilmesi, yağmur suyu depolama sistemi kurulması ve güneş enerjisi üretim sisteminin 20 okulumuzda kurulumu tamamlandı. Toplam proje maliyeti 7 milyon 325 bin 850 TL. GES kurulumu tamamlanan 13 okulumuz sisteme entegre edilerek elektrik üretimine başlanmış olup, fatura tutarları 0 TL'dir” dedi.

“85 köy yaşam merkezinin onarım çalışması sürüyor”

Ücretsiz yemek hizmetinden yararlanan öğrenci sayısının Şubat ayı itibariyle 17 bin 300'e çıkacağını söyleyen Bahçacıoğlu, “Toplamda 56 köy yaşam merkezi açılarak hizmet vermeye başladı. 85 köy yaşam merkezinin de açılışı için onarım çalışmalarına başlandı. 2022 yılında köy yaşam merkezlerimizde 220 kursiyer eğitim aldı” diye konuştu.

“Meslek liselerimizin sermaye geliri 20 milyon liraya yükseldi”

Meslek liselerinde sermaye gelirinin geçen yıl 20 milyon liraya yükseldiğini belirten Bahçacıoğlu, “Milli Eğitim Bakanlığımızca başlatılan proje çerçevesinde 4 okulumuz makine ve ekipman ile donatıldı. 2017 yılında 3 meslek lisemizin döner sermaye geliri 1 milyon 26 bin 520 TL. 2022 yılında 4 meslek lisemizin döner sermaye geliri 19 milyon 992 bin 95 TL. Döner sermayeli okullarımızda üretim aşamalarında çalışan öğrencilerimiz aylık 4 bin ila 6 bin TL arasında ücret alıyor” şeklinde konuştu.