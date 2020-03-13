Milli mücadeledenin kahraman kadınları Devrekani'de konuşuldu

Devrekani Belediyesi, sosyal ve kültürel etkinlikler programları çerçevesinde Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Dünya Kadınlar Günü Haftası etkinlikleri kapsamında “Milli Mücadelede Adını Tarihe Yazdırmış Türk Kadınları” konferansı düzenlendi. Sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu katıldı. Yakupoğlu, “Milli Mücadelede Adını Tarihe Yazdırmış Türk Kadınları” hakkında konferans verdi.

Düzenlenen konferansa Devrekani Kaymakamı Yücel Erdem, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altınkulaç, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Yakupoğlu, konferansta Kastamonulu kadınların milli mücadele yıllarında mücadeleye vermiş oldukları destek ve kadınlar sayesinde alınan başarılarını anlattı. Konferans sonunda Devrekani Kaymakamı Yücel Erdem, konferansı gerçekleştiren Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu'na teşekkür plaketi verdi.