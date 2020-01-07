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Minarenin devrildiği cami alev alev yandı

Kastamonu’nun merkeze bağlı Civcivler köyünde olumsuz hava koşulları nedeniyle devrilen minarede kısa devre meydana gelmesi sonucu yarı ahşap cami ve minare yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun merkeze bağlı Civcivler köyünde olumsuz hava koşulları nedeniyle devrilen minarede kısa devre meydana gelmesi sonucu yarı ahşap cami ve minare yanarak kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da merkez ilçeye bağlı Civcivler köyünde gece saatlerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle minare caminin üzerine düştü. Minarenin aminin üzerine düşmesiyle elektrik telleri kısa devre yaptı. Bunun üzerine camide yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine yangına Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınabilirken, cami ve minare tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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