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Minibüsle çarpışan traktör şarampole devrildi: 1 ölü

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde minibüsle çarpışarak şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde minibüsle çarpışarak şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Kastamonu-Taşköprü karayolu Çetmi köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ceyhan Doğmuş idaresindeki 37 ABA 101 plakalı traktör ile M.C.T. yönetimindeki 34 GT 1489 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör yoldan çıkarak şarampolde devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü Ceyhan Doğmuş ağır yaralandı.


Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından Doğmuş, traktörün altından çıkarıldı. Traktör sürücüsü Ceyhan Doğmuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. M.C.T., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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