Minikler, hayvanları elleri ile besledi

Etkinliğe katılan çocuklar, barınakta tedavi edilen hayvanları besledi.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde etkinlik düzenlendi. Kastamonu Belediyesi, Kastamonu Doğa Hayvanlarını Koruma Derneği (KASDOHAYKO), Kastamonu Hayvan Koruma Derneği (KİHAYKO), Sokaktaki Canlar Derneği ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan HAYDİ ekiplerinin organizesinde gerçekleştirilen etkinliğe, küresel olarak hayvanların yaşadığı sorunlara karşı farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Bu kapsamda etkinliğe öğrencilerde katıldı.

Törende konuşan Kastamonu Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, “Göreve geldiğimiz günden itibaren değer verdiğimiz ve üzerine düştüğümüz yerlerden bir tanesinin Hayvan Barınağı'ydı. Burada daha yapacak çok işlerimiz var. Hayvanlarımızın daha rahat, daha güzel ortamlarda yaşaması anlamında önümüzde ki sene yan tarafta bulunan araziye yeni modern tesis yapmaya çalışacağız. Burada şuan 400 civarı hayvanımız var. Burada bu hayvanlarımıza ilgi gösteren, bakımını yapan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yine derneklerimiz canla başla onlarda dışardaki hayvanlara ellerinden gelen her türlü yardımı ve gerekli desteği yapıyorlar. Hayvanlarımızı mutlak suretle barınması, beslenmesi noktasında üzerimize düşen görevi en fazlasıyla yapmaya çalışıyor ve yapmaya devam edeceğiz. Sevgili öğrenciler, sizlerde buradan okulunuza döndüğünüz zaman, burada yaşadığınız ve gördüklerini arkadaşlarınıza, sonrada ailenize anlatınız. Hayvan sevgisinin ne olduğunu arkadaşlarınızla paylaşın. Sizlerde evinizde ki ve dışarıda hayvanlara bakımda ve yardımda bulunun, onların yemek ve su ihtiyaçlarını karşılayın. Bugün değil yılın 365 günü hayvanları koruma günü olsun” dedi.

Programın sonunda çocuklara barınaktaki hayvanları görme, onlarla bağ kurma imkanı sağlanırken, polis ve jandarmanın HAYDİ ekipleri tarafından çocuklara yakın ilgi, çevre ve hayvan hakları ile ilgili bilgilerin yanı sıra, hayvan koruma dedektifi kimliği dağıtıldı. Ayrıca çocuklara etkinlik sonunda 50 adet hayvan barınağı sözü ve Kastamonu Belediyesi tarafından kırtasiye malzemesi hediyesi verildi.

Etkinliğe Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, Başkan Yardımcısı Nejdet Karahasan, Veteriner İşleri Müdürü Kenan Küçükbelgen, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) Büro ekipleri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.