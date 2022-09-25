Misafir olarak geldiği köyde havlayan köpeğe kurşun yağdırdı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde misafir olarak geldiği köyde aracına havlayan köpeğe kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği köpek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Soğukpınar köyünde ikamet eden Fatih Aydın'a ait Kangal ırkı köpeğe, köye misafir olarak gelen bir şahıs av tüfeğiyle ateş etti. Kurşunların isabet ettiği köpek yaralandı. Sahibi Fatih Aydın tarafından yaralanan köpek, veteriner hekime götürülerek tedavi ettirildi. Gece saatlerinde yaşanan olayda Kangal ırkı köpeğin sahibi Fatih Aydın, olayı gördüğünü belirterek, köye misafir olarak gelen bir kişinin aracıyla yoldan geçerken köpeğin arabaya havladığını, bunun üzerine şahsın araçtan inerek köpeğe tek el ateş açtığını söyledi. Tüfekten çıkan saçmalarla 3-4 yerinden köpeğinin yaralandığını söyleyen Aydın, köpeğini İnebolu Veteriner Kliniği'nde tedavi ettirdiğini kaydetti.

Yaralı köpeğin hayati tehlikesi bulunduğunu belirten Aydın, jandarmaya başvurarak şahıstan şikayetçi oldu.