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Misli.com 2. Lig: GMG Kastamonuspor: 1 - Karacabey Belediyespor: 1

Misli.

com 2. Lig Kırmızı Grup'un ilk haftasında GMG Kastamonuspor, sahasında Karacabey Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: Gazi


Hakemler: Batuhan Gültek, Mikail Can, Yusuf Susuz


GMG Kastamonuspor: Sefa Mücahit, Recep, Oğuzhan, Metin Can, Harun, Mert, Faruk, Hakkı Can, Özgür, Ali Can (Eren dk. 86 ?), Ömer (Birkan dk. 61)


Karacabey Belediyespor: Hasan Kaya, Hasan Güleryüz, Gökhan Erdol, İlyas, Abdullah (Ömer dk. 74), Taşkın, Gökhan Cingirt, Onur, Rasimcan, Berk (Taşkın dk. 75), Sadık


Goller: Faruk (dk. 70) (GMG Kastamonuspor) Hasan Güleryüz (dk. 37) (Karacabey Belediyespor)


Kırmızı kart: İlyas (dk. 56) (Karacabey Belediyespor)


Sarı Kartlar: Recep, Mert, Faruk, Hakkı Can (GMG Kastamonuspor), Berk (Karacabey Belediyespor)

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