Motosiklet kazasında ağır yaralanan gencin hayati tehlikesi sürüyor

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralan gencin hayati tehlikesi devam ediyor.

Kaza, dün Taşköprü-Kastamonu karayolu Bahçelievler Mahallesi Kervansaray Yurdu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.I., Y.D. ve Tunahan Demir isimli üç gencin bindiği motosiklet, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kayarak metrelerce sürüklendi. Motosikletten yola savrulan 3 genç yaralandı. Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 18 yaşındaki Tunahan Demir, ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ameliyata alınan T.D., entübe edilerek cerrahi yoğun bakıma alındı. Demir'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.