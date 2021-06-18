Motosiklet koltuğundan 87 uyuşturucu hap çıktı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan plakasız motosikletin koltuğunun altına gizlenmiş 87 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cide'de şüphelendikleri bir plakasız motosiklet durduruldu. Motosiklette yapılan aramada koltuk altına gizlenmiş 87 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili motosikletteki B.S. ve Ç.S. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.