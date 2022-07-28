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Motosikletin çarptığı 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Kastamonu’da Plevne Caddesi üzerinde karşıya geçmek isteyen 12 yaşındaki çocuğa motosiklet çarptı.

Kastamonu'da Plevne Caddesi üzerinde karşıya geçmek isteyen 12 yaşındaki çocuğa motosiklet çarptı. Kazada yaralanan çocuk ile motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Cebrail Mahallesi Plevne Caddesi üzerinde karşıya geçmek isteyen 12 yaşındaki Egemen H.G'ye Fikret Çakırgöz idaresindeki 34 LA 2265 plakalı motosiklet çarptı. Kazada yaralanan 12 yaşındaki çocuk ile motosiklet sürücüsü Fikret Çakırgöz, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza yerine çok sayıda vatandaş toplanarak meraklı gözlerle olay yerini incelerken polis ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu.

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