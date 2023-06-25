İhlas Haber Ajansı

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Motosikletin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Kastamonu’nun Abana ilçesinde motosikletin çarptığı vatandaş yaralandı.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde motosikletin çarptığı vatandaş yaralandı.


Kaza, Kastamonu'nun Abana ilçesi Yücel Türkben Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü öğrenilemeyen 20 AGD 956 plakalı motosiklet, caddede yürüyen Mustafa K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Mustafa K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralı Mustafa K. hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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