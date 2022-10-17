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Motosikletiyle şarampole yuvarlanan genç ağır yaralandı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde kullandığı motosikletiyle şarampole devrilen genç, ağır yaralandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde kullandığı motosikletiyle şarampole devrilen genç, ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Cide'nin Toygarlı köyünde 16 yaşındaki H.T. idaresindeki motosiklet, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan H.T., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan genç, daha sonra Ankara'da bulunan bir hastaneye sevk edildi. H.T.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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