Motosikletle metrelerce sürüklenen sürücü yaralandı

Kastamonu'da kaybederek düştüğü motosiklet ile metrelerce sürüklenen sürücü yaralandı.

Kaza, Kastamonu il merkezi Saraçlar Mahallesi Şeyh Şabanı Veli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet O., yönetimindeki 37 SH 785 plakalı motosikletten dengesini kaybederek düştü. Motosiklet ile metrelerce sürüklenen sürücü yaralandı Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ahmet O. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet ise çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı.