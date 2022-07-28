Motosikletten düşen genç hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Daday ilçesinde kullandığı motosikletin devrilmesi neticesinde ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Kaza, Kastamonu'nun Daday ilçesi Daday-Eflani karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mertcan Karamustafa (22) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampolde savruldu. Kazada savrulan motosikletten düşen Mertcan Karamustafa ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mertcan Karamustafa, Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mertcan Karamustafa, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.