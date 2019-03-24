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Muhafazakâr Yükseliş Partisi, Kastamonu İl Kongresi sona erdi

Muhafazakâr Yükseliş Partisi Kastamonu İl Başkanlığı, yoğun katılımlar kapsamında ilk kongresini gerçekleştirdi.

Kongrede gerçekleştirilen seçimde oyların büyük çoğunluğunu alan Kurucu İl Başkanı Nihat Karataş, yeniden başkan oldu.


Nihat Karataş Başkanlığında, asil yönetim kuruluna İsmail Fasıloğlu, Naim Maden, Cihan Coraloğlu, İhsan Taşçıoğlu, Ceyhun Coraloğlu, Serdar Arkutcu, Gamze Dağlıoğlu ve Adem Öztürk seçildi.


İl Disiplin Kuruluna asil üyeleri Seda Fasıloğlu, Hüseyin Karataş ve Ülker Melek ile Üst kurul asil üyeleri, Nihat Karataş, Ali Dağlıoğlu, Fatih Tekşen, Selma Yazımcı, Muhsin Gergen ve Ahmet Akbıyık seçildi.

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