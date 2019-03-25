Muhafazakar Yükseliş Partisi Kastamonu Kurucu İl Başkanı Nihat Karataş'tan mesaj

Nihat Karataş'tan, “Davamız Türk-İslam Davasıdır” dedi.

24 Ocak 2013 tarihinde kurulan, Genel Başkanlığını Ahmet Reyiz Yılmaz'ın yaptığı Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Kastamonu İl Başkanlığına seçilen Nihat Karataş, bir mesaj yayınladı.

Önceki gün çoğunluğun oyunu alarak yeniden başkan seçilen Nihat Karataş, “Davamız Türk - İslam Davasıdır. Partimiz Muhafazakar Yükseliş Partisidir. Genel Başkanımız Ahmet Reyiz Yılmaz Beyefendi öncülüğünde siyasi çalışmalarımız devam ediyor. Muhafazakar Yükseliş Partisi bu ülkede mutluluk ekip huzur biçecek, bereket ekip zenginlik biçecek, adalet ekip, eşitlik biçecek. Kısaca çok sevdiği Hakkı'da, Halkı'da razı edecek. Kıymetli, değerli misafirlerimiz, hepinizi, saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz” dedi.