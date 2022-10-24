Muhammed İhsan Oğuz İlahiyat Araştırma Ödülleri sahiplerini buldu

Muhammed İhsan Oğuz İlahiyat Araştırma Ödülleri töreninde, yazdıkları yüksek lisans ve doktora tezleri ile dereceye giren araştırmacılara ödülleri verildi.

Kastamonu Üniversitesi Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinesinde üniversiteler arasında gerçekleştirilen 3. Muhammed İhsan Oğuz İlahiyat Araştırma Ödülleri törenle sahiplerini buldu. Yüksek lisans ve doktora tezleriyle dereceye giren araştırmacılara ödülleri verildi. Törende konuşan Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Aykaç, “İlmi ve ilim adamını desteklemeyi amaçlayan Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi, üniversitemiz ile Muhammed İhsan Oğuz Vakfı arasında yapılan mukavele çerçevesinde 12 Temmuz 2018 tarihinde kurulmuştur. Merkezimin kuruluş amacı, din alanındaki ilmi faaliyetleri desteklemenin yanı sıra, Muhammed İhsan Oğuz'un Türk kültür ve düşünce tarihi içerisindeki yerini bilgi ve belgelere dayalı olarak tespit etmek, elde edilen bilgileri yayımlamak, bu bilgileri yetkili ilim adamlarının ve insanlığın değerlendirmesine sunmaktır. Bu doğrultuda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında alanda çalışmaları bulunan ilim adamları ile iletişim kurmak, onlarla fikir ve proje iş birliği yapmak merkezimin hedefleri arasında bulunmaktadır” dedi.

"İlmi çalışmaların desteklenmesini önemsiyoruz"

Vakıf adına konuşan Mehmet İhsan Oğuz ise bu tür çalışmalara destek verdiklerini ifade ederek, “İlmi çalışmaların desteklenmesi Muhammed İhsan Oğuz Efendi'nin bir vasiyetidir. Gerek ailesine gerek onu sevenlerine bu vasiyeti bırakmıştır. Bu noktada bana destek olan tüm yakınlarıma, aile üyelerime ve bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Bunun vesilesini teşkil eden yarışma kendi şahsı dışında ilahiyat alanında yapılan bütün ilmi çalışmaları ilgilendirdiği için bu vesileyle Türkiye'deki çok kıymetli hocalarımızla bir arada olma fırsatı doğuruyor. Bu noktada kendilerinden çok büyük bilgiler, destekler alıyoruz. Bunun yanında yarışmamıza ilgi göstererek kendi çalışmalarını bizlere ileten bütün tez sahiplerine, danışmanlarına çok teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

"İlmin başlangıcında olduklarını unutmamalıdırlar"

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmed Saim Kılavuz da bu tür desteklerin araştırmalara katkı sağladığını vurgulayarak, “Vakıf bugün 3'ncüsünü gerçekleştireceğimiz ve bundan sonra geleneksel adını kazanacak olan ödül töreninde ilim erbabına, bilgi üretene çok ciddi bir katkı sunuyor. Bunun için de ayrı bir teşekkürü hak ediyor. Bugün burada ödül alacak kardeşlerimiz, henüz daha yapmış oldukları yüksek lisans çalışmalarıyla, doktora çalışmalarıyla taltif ediliyorlar. Fakat henüz daha ilmin başlangıcında olduklarını unutmamalıdırlar. Okudukça bilgimizin azaldığını görürüz. İlim derya, marifet bir derya. Bu deryaya daldıkça bilginizin çok cüzi kaldığını gözlemliyoruz. Ödül almakla büyük bir vebali sırtınıza almış oldunuz. Bu ödül sizleri yeni ürünler vermeye, yeni çıkarımlarda bulunmaya teşvik etmeli ve harekete geçirmeli” şeklinde konuştu.

Akademik çalışmaları desteklediklerini belirten Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal da, “İlahiyat Fakültemiz henüz 10 yaşında, üniversitemiz de 16 yaşında. Genç üniversite, genç İlahiyat Fakültesi ama çok şükür bugün itibarıyla bu ödül münasebetiyle Türkiye'de muhitinde kök salan, kabul gören bir araştırma ödüllerini tertip etmenin başarısını yaşamakta ve yoğun bir ilgi alaka görmesine de burada hep birlikte şahitlik ediyoruz. Tabii üniversite hiç şüphesiz bilgi üreten, bu bilgiyi paydaşlarıyla daha ileriye götürme çabası içerisinde olan eğitim kuruluşlarıdır. Biz de üniversitemiz olarak bu konuda elimizden gelen gayreti gösterme cehdinin içerisindeyiz, gayreti içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

“Genç bilim adamlarımız için teşvik edici ve onların gayretlerini arttıracak”

Genç araştırmacıların desteklenmesinin önemine vurgu yapan Rektör Topal, “Bugün 3'üncüsünü verecek olduğumuz ödüle hak kazanan genç araştırmacılarımıza ve onların hocalarına başarılar diliyorum. Hocamızın işaret ettiği üzere bu başlangıç. Hiç şüphesiz daha iyisi mümkün. Fakat genç yaşta yapılan çalışmaların böyle bir takdire mahzar olması hiç şüphesiz gençlerimiz için, genç bilim adamlarımız için teşvik edici ve onların gayretlerini arttıracak bir husus. Bu yönüyle onları tekrar tebrik ediyorum” diye konuştu.

Belediye Başkanı R. Galip Vidinlioğlu da Kastamonu Üniversitesi ve İlahiyat Fakültesi'nin kısa zamanda önemli yol aldığını belirterek, “Bakanlardan değil, görenlerden olun. Doğruyu bulmak kolay değil. Siz siz olun kendi doğrularınızı, doğru kişilerden aldığınız bilgilerle teyit ederek ilerleyin. Kafayı emanet vermeyin. Doğrular ve yanlışlar herkesin hayatında vardır. Yanlış, sizin yanlışınız olduğu zaman bir anlam ifade eder. Çünkü yanlışa ulaşmak için verdiğiniz çaba vardır. Gün gelir doğruyu bulursunuz. Bunun için aklınızı kullanmış olursunuz. Geçen gün yemekte, hocam dilin öneminden bahsetti. Dilimize sahip çıkmalıyız. Dil dünden bugüne bizi geleceğe de bağlayan en önemli unsurdur. Bu anlamda kelime dağarcığı ve dilin doğru kullanımı çok önemli. Genç kardeşlerim soru sormaktan çekinmeyin. Ama sorduğunuz her doğru soru sizi doğru cevaba götürür. Onun için doğru soruyu soranlardan olun” dedi.

AK Parti Milletvekili Metin Çelik de Kastamonu Üniversitesi'nin her geçen gün geliştiğini belirterek, “Sadece öğrenci sayısı anlamında değil bu, ilmi çalışmalar anlamında da her geçen gün üzerine koya koya ilerliyor. Şu anda ödülünü vermekte olacağımız çalışma ve araştırmalar da bunlardan bir tanesi” şeklinde konuştu.

Törende son olarak konuşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, “Kastamonu'muz sadece kadim tarihi, özgün kültürü, coğrafyası, doğal güzellikleriyle değil, bağrında yetiştirdiği samimi, fedakar, ilim ve gönül ehli insanlarla da bilinmektedir. Bugün bu şehrin her köşesinde manevi bir hava hissediyorsak, insanın manevi huzuru için kendisini insanlığa vakfetmiş, yaratılanı Yaradan'dan ötürü seven insanlar sayesindedir. Kur'an, sünnet ve tasavvuf alanında yaptığı ilmi çalışmalarla birçok eser ortaya koyan ilimizin mana önderlerinden merhum Muhammed İhsan Oğuz da işte bu ilim ve gönül ehli insanlardan birisidir. Adının yaşatıldığı Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi merhumun eserlerinin akademik camia ve İslam aleminin istifadesine sunması açısından önemli bir görevi ifa etmektedir” dedi.

Konuşmaların ardından yüksek lisans ve doktora tezleriyle başarılı olan araştırmacılara ödülleri verildi. Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Sezai Karakoç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ödül törenine Kastamonu Vali Avni Çakır, AK Parti Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmed Saim Kılavuz, Muhammed İhsan Oğuz Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı M. İhsan Oğuz, Muhammed İhsan Oğuz Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Aykaç, Marmara Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.